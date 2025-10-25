ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の最終章となるシーズン5最終回が、北米では劇場とNetflixで同時公開されることが決定した。ストリーミングのオリジナルシリーズとしては史上初の試みとなる。 米によると、シーズン5の最終回「The Rightside Up（原題）」は、2025年12月31日17時（太平洋標準時）より2026年1月1日まで、米国とカナダの350以上の劇場で上映される予定だ。現時点で公