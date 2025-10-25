中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月25日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は24日の記者会見で、ドイツのワーデフール外相が取材で、「一つの中国」政策を堅持する同国政府の立場は変わらないものの、具体的な実施についてはドイツが独自に決定し、武力行使による台湾海峡の現状変更は支持しないと述べたとの報道に関し、ドイツが「一つの中国」原則を厳守し、旗幟（きし）鮮明に「台湾独立」の分