◇ワールドシリーズ第1戦ブルージェイズ ― ドジャース（2025年10月24日トロント）ワールドシリーズ（WS）第1戦は24日（日本時間25日）、トロントで行われ、ア・リーグ覇者のブルージェイズが4回に2―2の同点に追いついた。この回先頭の5番カークが右翼フェンス直撃のシングルヒットで出塁。ドジャース先発左腕スネル対策として上位に右打者が並んだ中、今季打率.260と左投手を苦にしない左打者の6番バーショが真ん中の