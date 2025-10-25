『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』を題材にしたキャラクターくじ「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ くじ」が、10月31日（金）から、全国の「ローソン」などで発売される。【写真】ラストワン賞は“おつきのコ”のぬいぐるみクッション！景品一覧■映画のキャラクターたちが登場今回登場する「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ くじ」は、作品の世界観が詰まったアイテムがそろう、全5等級＋