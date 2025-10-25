世界各国のワインや料理を堪能できる「KURUMEWINEFESTA2025」が31日〜11月2日、福岡県久留米市の西鉄久留米駅東口ロータリーである。「久留米のA級グルメ店の味とワインを気軽に楽しんでもらいたい」と、市内の酒販店や飲食店などでつくる実行委員会が主催し、今年で2回目。フランスやイタリア、米国など11カ国のワイン45種類を用意。市内のイタリア料理店やメキシコ料理店など飲食店6店が、ピザやミネストローネなど地元