2025年10月24日、北海道・伊達警察署はベトナム国籍の女2人とベトナム国籍の男を傷害の容疑で逮捕しました。女2人と男は、6月15日午後5時半ごろ、伊達市末永町の路上で、ベトナム国籍の女性(32)を棒状の物で殴打するなどし、右腕の骨折など全治二か月のけがをさせた疑いがもたれています。6月15日午後6時前、目撃者が消防に通報。消防隊員が駆け付けたところ、女2人と男は既に現場から逃走しており、警察に通報しました。その後の