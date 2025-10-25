【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ政権は２４日、麻薬対策が不十分だとして、コロンビアのグスタボ・ペトロ大統領を制裁対象に指定した。トランプ米大統領は、ペトロ氏を「違法な麻薬組織の指導者」と批判し、圧力をかけている。米財務省は声明で、コロンビア産のコカインがメキシコの麻薬カルテルを通じて米国に流入していると指摘。ペトロ氏の「元ゲリラ」という経歴に触れた上で、麻薬対策で「明らかに失敗している」