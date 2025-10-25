◆米大リーグワールドシリーズ第１戦ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースのブレーク・スネル投手が第１戦に先発し、２点リードの４回無死一塁の場面でバーショにバックスクリーンへの同点２ランを浴びた。連続無失点イニングは「１７」でストップ。チームとしては山本由伸投手がブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦に初回先頭打者弾を浴びて以来