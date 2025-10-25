東京都教育委員会は２４日、区部の都立特別支援学校の女性時間講師（６９）が今月まで３年１か月、教員免許が失効したまま授業をしていたと発表した。有効な免許を持つ教員と授業をしていたため、生徒の単位認定に影響はないとしている。発表によると、講師は２０２２年３月末までに必要だった教員免許の更新手続きを行わずに免許を失効させ、失効した免許を同校に提出して同年９月に時間講師として任用されていた。２２年７月