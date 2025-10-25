NTTドコモのロゴNTTドコモとソフトバンクが、米スペースXの衛星「スターリンク」を使い、スマートフォンとの直接通信サービスを来年春にも始める見通しであることが、25日分かった。山間部や離島など従来は圏外になるエリアでも通信が可能となる。KDDIは今年4月からスターリンクによるサービスを始めている。ドコモとソフトバンクは国際的に衛星通信の実績があることなどからスターリンクを選んだ。楽天モバイルも別の米企業の