“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。同番組の11月のピックアップアーティストが、7人組ボーイズグループのPSYCHIC FEVERに決定した。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、初登場のEXIT・りんたろー。、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が、世界を舞台に活躍する