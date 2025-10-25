NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第21話では、トキ（髙石あかり）が松江で錦織（吉沢亮）と再会する。 参考：『ばけばけ』髙石あかりは異質の朝ドラヒロインなのか“お家第一”だから滲む個人の尊さ トキが銀二郎（寛一郎）との別れを選んだ第20話。 第21話では、銀二郎との別れから4年が経過。トキはいまだ貧乏借金暮らしから抜け出せずにいた。シジミ売りで生計をたてるトキは、お得意様である花田旅館の花