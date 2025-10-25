2025年度の山形県高校駅伝が10月25日（土）、山形県長井市で行われています。女子は10チームがエントリーしていて、白熱のレースを見せています。 【画像】激走のレースは画像ギャラリーで女子① 【激走の模様は画像ギャラリーでもご覧いただけます】（女子①） 第4中継所の通過順位は以下の通りです。