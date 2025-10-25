24日、山口県防府市でタクシーと自転車が衝突し、自転車に乗っていた男性が死亡しました。防府警察署によりますと24日午後3時半ごろ、山陽線の高架と並走する防府市高倉2丁目の市道を防府駅方面に走っていたタクシーと自転車が衝突しました。この事故で自転車に乗っていた市内に住む80代男性が、体を強く打つなどし病院に運ばれましたが、25日深夜に死亡しました。タクシーには乗客はおらず、運転していた70代女