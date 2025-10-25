◇ワールドシリーズ第1戦ブルージェイズ ― ドジャース（2025年10月24日トロント）ア・リーグ覇者ブルージェイズのボー・ビシェット内野手（27）が24日（日本時間25日）、本拠でのドジャースとのワールドシリーズ（WS）第1戦に「4番・二塁」で先発。復帰初戦で好守備を披露した。0―2とリードされた3回1死二塁で、ド軍5番T・ヘルナンデスの打球は二遊間へ。二塁ベース後方の遊撃寄りで、抜ければ3点目という打球を逆シン