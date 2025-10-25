¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¼õ¾Þ¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡ÖTEAM EFFORT¡Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÅØÎÏ¡Ë¡×¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤òÅº¤¨¤ë¸¬µõ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Î½¤¬ÄËÎõ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·