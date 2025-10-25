カーリングのパンコンチネンタル選手権（ＰＣＣＣ、米ミネソタ州）で、女子日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）が?望み?をつないだ。２４日の１次リーグ第６戦でニュージーランドと対戦。第３エンド（Ｅ）に３点を先制すると、３―１の第４Ｅに２点、第５Ｅには１点をスチールするなど、試合を優位に進めた。７―２で勝利を収め、通算成績を４勝２敗とした。今大会は世界選手権の国別出場枠を懸けた一戦で、ＬＳはすでに国別出