【モデルプレス＝2025/10/25】タレントの辻希美が10月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。授乳中の第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。【写真】第5子出産のタレント「平和な時間」生後2ヶ月次女授乳中の様子◆辻希美、授乳中の夢空ちゃん公開辻は「平和な時間の授乳中って最高に幸せ」とコメントし、授乳中に上から夢空ちゃんを撮影した写真を公開。ピンクのドット柄のベビー服に赤いスタイをつけた夢空ちゃんを膝