timelesz・寺西拓人が、10月28日発売の「Hanako」12月号の表紙に初登場。寺西がバーテンダーに扮し、「お酒の新常識。」特集号の誌面に誘う。【写真】綾瀬はるか、timelesz・寺西拓人の一人飲み挑戦を応援同号では、お酒との付き合いがもっと気楽に＆身近になる“お酒の新常識”を特集。注目のお酒の種類とその飲み方、お酒と料理の合わせ方、シチュエーション別のお酒の買い方、贈り方、最近増えてきたノンアルコールの新しい