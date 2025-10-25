Netflixで、ジョン・F・ケネディ元大統領を輩出したアメリカの名家ケネディ家を描くドラマシリーズの製作が決定した。JFKの父ジョセフ・ケネディ・シニア役を、マイケル・ファスベンダーが演じるという。【写真】妻アリシア・ヴィキャンデルとレッドカーペットに登場したマイケルVarietyによると、『Kennedy（原題）』と題された本シリーズは、フレドリック・ロゲヴァルによる2023年の著書『JFK：「アメリカの世紀」の新星1917