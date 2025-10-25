ウオロクホールディングスの葛見久賢社長は、9月に新潟県漬物工業協同組合が開催した組合講習会で講演。創業以来の地域密着経営と、原料確保が課題となる中でのメーカー・生産者との連携強化の重要性を語った。新潟県内で45店舗を展開するウオロクは、江戸期の鮮魚商を起源に1962年にスーパーへ転身。地域密着経営で成長を続け、2024年3月期の売上高は947億円で県内8位。地場商品の積極的な取り扱いを軸に、地域密着の店づくりと社