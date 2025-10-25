赤信号を無視し右折する危険バイク神奈川・相模原市の交差点で14日正午過ぎに撮影されたのは、信号無視の瞬間だった。当時、1台のバイクが右折レーンで停止していた。信号は赤のままだったが、突然発進すると、そのまま右折していった。目撃者：見切り発進かと思ったら10秒以上経ってから青信号になったので、信号無視だなと。たぶん、交差する側の道路が誰もいなくなったので、いけると思ったのでしょう。危険！高速道路で“箱乗