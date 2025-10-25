人々を驚かすようなアイデアを生み出すにはどうしたらいいのか。戦略コンサルタントのジョセフ・グエンさんは「頭の中にあえて余白につくることで、従来のものとは別の斬新なアイデアが生まれる。エジソンもアインシュタインも意図的に考えないことで、降りてくる神聖なメッセージをダウンロードできる状態にした」という――。※本稿は、ジョセフ・グエン『考えすぎない練習』（ディスカヴァー・トゥエンティワン、矢島麻里子＝訳