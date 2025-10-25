俳優の山下智久（40）が25日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しの実力派俳優との2ショットを披露した。「Work and relax with a friend（友達と仕事したり、息抜きしたり）」と書き出すと、雑誌の撮影中の動画や画像をアップ。またカップを手にした俳優の浅利陽介とグラスを手にした自身のリラックスしたショットも披露し「ちなみにコーヒー派ですか？お茶派ですか？自分はコーヒーかも」とつづった。2人は2008年の