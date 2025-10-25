「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２４日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手は二回の第２打席で一ゴロに倒れ追加点の好機を逃した。この回、キケ・ヘルナンデスが先制の中前適時打を放ち、なおも２死満塁の好機。右腕・イエサベージと２度目の対戦となり、初球の内角高めフォーシームを豪快にフルスイング。空振りに終わると、スタンドはどよめきに包まれた。２球目のスプリットは冷静に見極