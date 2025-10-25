朝宮運河さん＝武藤奈緒美撮影怪奇幻想ライターの朝宮運河さんが２冊のホラー小説ガイドを刊行しました。『現代ホラー小説を知るための100冊』（星海社）では1990年代以降の日本のホラー小説ブームを深掘りし、『怖い話 名著88』（講談社）では江戸川乱歩からスティーヴン・キング、モキュメンタリーホラーまでを一望することでホラー小説の脈々と続く流れを明らかにしています。現在のホラーブームの本質が見えてくる２冊につい