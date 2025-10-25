韓国プロサッカー連盟（以下、連盟）は、KリーグアシストおよびHD現代エレクトリックと共にする「HD Football Day × K League」を10月25日にベトナム・ハノイで開催する。【写真】Kリーグ美人チアの大胆スイムウェア今回のイベントは、ベトナムの子どもたちを対象とした社会貢献活動であり、「Highlight Your Dream」というスローガンを掲げている。この活動は、サッカーを通じてベトナムの子どもたちの夢を応援すると同時に、Kリ