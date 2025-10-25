◆米大リーグワールドシリーズ第１戦ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースのＷ・スミス捕手が「４番・捕手」で先発出場し、１点リードの３回無死一、二塁で迎えた２打席目に、右前適時打を放った。３２年ぶりのワールドシリーズ進出となったブルージェイズは、２２歳新人右腕のイエサベージが先発。９月１５日（同１６日）にメジャーデビューしたばかりで、