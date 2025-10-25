主人公・直美(33歳)は、隣に住むママ友の光代さん(35歳)との6年にわたる関係に悩んでいる。光代さんは親切で礼儀正しいが、去年あたりから過保護で過剰な育児干渉が目立ち始めた。娘の美里と桃子が同じ小学校に入学後は、登校班で新たな問題も発生して…。『主張強すぎママ友の話』をごらんください。 子どもたちの小学校入学後、登校班での些細なトラブルで光代が過剰に反応。直美の違和感は、親密だったはずの光代が過保護な「