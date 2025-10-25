難民申請者のホテル滞在政策に反対する人たち＝8月31日、ロンドン（AP＝共同）【ロンドン共同】英警察は24日、南東部エセックスで10代少女らに性的暴行を加えたとして有罪判決を受け、収監中のエチオピア人難民申請者の男＝自称（38）＝が誤って釈放されたと明らかにした。警察が行方を追っている。男は難民申請者を受け入れる政府借り上げのホテルに滞在中に事件を起こしており、英国で難民排斥デモが拡大する引き金となった。