私はリナ、旦那と力を合わせて小5の娘ハルカを育てています。娘が持ち帰った運動会プログラムを見て、徒競走が「希望制・順位なし」となっていることにモヤモヤしてしまいました。競い合う楽しさが醍醐味なのに、何のためにやるのでしょうか……。しかし後日、ママ友のミサキちゃんから「息子が運動会前のプレッシャーで毎年体調を崩していた」という話を聞いて、私は衝撃を受けました。ミサキちゃんは希望制こそがわが子にとって