スマホやタブレットがすっかり身近になって、外でも使う機会が増えましたよね。そうなると心配になるのは電池の残量問題。外出時の充電対策に重宝する“モバイルバッテリー”について質問が寄せられました。『モバイルバッテリーってみんな持ち歩いている？爆発しそうで怖くない？外出前にきちんと充電しておけばいいのに』外出時のスマホ使用の強い味方、モバイルバッテリー。ママたちは普段から持ち歩いているのでしょうか。