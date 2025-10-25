福岡県警柳川署は25日、柳川市三橋町付近の路上で24日午後3時10分ごろ、下校中の小学生女児らが見知らぬ男から「乗っていかない」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は70代くらいの白髪交じり。灰色の軽自動車に乗車していたという。