＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン3日目◇25日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の3日目が開幕した。予選プールBのチームジャパンはホスト国の韓国と対決。竹田麗央＆古江彩佳VSコ・ジンヨン＆ユ・ヘランのマッチが午前9時45分からスタートした。【対戦表】日本代表の相手は？ゴルフ強豪国がズラリ竹田、古江ともに2打目でグリーンオン。古江は長い距離のバーディパットを強気に