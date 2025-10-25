＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン2日目◇24日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞7カ国＋世界選抜の計8チームによる国別対抗戦は2日目が終了した。日本はスウェーデンを相手に1勝1敗。通算で1勝1分け2敗の1.5ptとし、プールステージ（予選）突破がかかる3日目に入った。【対戦表】日本代表の相手は？ゴルフ強豪国がズラリ4チームに分かれて行われる予選では、各国2人一組となり、フォアボー