24日夜、山口県山口市で軽乗用車と歩行者が衝突する事故があり、歩行者の50代男性が死亡しました。24日午後11時45分ごろ、山口市小郡明治1丁目の道路上に頭から血を流して倒れていると発見者から119番通報がありました。山口南警察署によりますと、新山口駅方面に向かって走っていた軽乗用車と歩行者が衝突しました。歩行者の50代の男性は頭を強く打ち、死亡しました。軽乗用車を運転していた20代女性にケガはありませんでした。現