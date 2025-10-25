プロ野球・ロッテは25日、佐藤都志也選手が10月11日に第1子の長男が誕生したと発表しました。▽本人コメント「まずは母子ともに健康で安心しています。より一層、身が引き締まる思いです！また、少しだけ子育てをしたのですが世界のお母さん、お父さんには頭が上がりません。改めてすごいと感じました。新米パパとして、頑張らせていただきます」