今季プロ初完封を含む８勝を挙げて飛躍を遂げた日本ハム・達孝太投手（２１）。新人王候補の高卒４年目右腕は、堂々とした物言いでも異彩を放つ。新庄剛志監督（５３）も楽しみにする“ビッグマウス”を貫くのはなぜなのか。次世代のエースを直撃した。シーズンで８勝を挙げ、ＣＳファイナルＳで先発した２試合も好投。達は自らの言葉に見合う結果を残した。奔放な物言いを新庄監督や同僚ら多くの人が楽しみしていることには「