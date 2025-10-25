プロ野球・広島でプレーした吉田圭さん（４１）が、東京・人形町で広島鉄板焼き・お好み焼き店「さぶろく」を開業して６年になる。投手兼外野手だった帝京高時代に甲子園でベスト４入りし、２００２年度のドラフト２位で広島入り。７年の現役生活を終えて第二の人生として選んだのが広島のソウルフード、お好み焼きだった。広島での１０年の修行をへて、老舗が並ぶ東京・人形町で奮闘する吉田さんに話を聞いた。◇◇赤