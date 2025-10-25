24日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比472ドル51セント高の4万7207ドル12セントと最高値を更新し、終値として初めて4万7000ドル台を突破した。アメリカの9月の消費者物価指数（CPI）は前の年の同じ月に比べ3.0％上昇した。市場予想を下回り、FRB（連邦準備制度理事会）が来週、追加利下げに踏み切るとの見方が広がり買い注文が膨らんだ。ハイテク株主体のナスダック総合指数も続伸し、263.07ポイント高