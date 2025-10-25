なでしこジャパンＤＦ清水梨紗（２９＝リバプール）が２４日（日本時間２５日）、国際親善試合イタリア戦（イタリア・コモ）で昨年のパリ五輪以来となる代表のピッチに立った。昨年７月２５日のパリ五輪１次リーグ初戦スペイン戦で右膝前十字靱帯断裂の重傷を負い、今季からクラブで公式戦復帰を果たした中、今回の活動で１年３か月ぶりになでしこへ復帰。ベンチスタートとなったこの日、後半３５分から出場し、久々の感覚を味