フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、2025年9月29日にアイスダンスへの転向を電撃発表した紀平梨花選手（23）が10月18日、自身のインスタグラムを更新。カナダ・モントリオールでの「お散歩」ショットを披露した。「最近はもうかなり寒いです」紀平選手は、「モントリオール」と記し、全身ブラックコーデで美しい街を散歩する姿を投稿。「お散歩はだいすきなので、どこにいてもよく歩きます」と語り、「最近は