十島村に発表されていた土砂災害警戒情報は、25日午前9時20分に解除されました。 鹿児島地方気象台によりますと、大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、引き続き局地的に土砂災害が発生する場合もあるので、注意を呼び掛けています。 現在、大雨警報が屋久島町と十島村に継続中です。 ・ ・ ・