「もやし＋卵＋常備食材」の節約おかず 節約食材のもやしと卵に、冷蔵庫にある食材を足して作る簡単おかずをご紹介します。その名も「もやしと卵の中華風あんかけ」。シャキシャキもやし＆ふわふわ卵に甘酢あんがからんで美味！ごはんにもお酒にも合う一品です。 あと一品にもおすすめ とても簡単なので「あと一品」というときにもパパッと作れておすすめです。あんかけにしているので、冷めにくいのも嬉しいですね。 豆腐入り