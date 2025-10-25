◆米大リーグワールドシリーズ第１戦ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースのスイッチヒッター、Ｔ・エドマン内野手が、相手右腕イエサベージに対し、右打席に入った。２回１死一、二塁で迎えた第１打席。右腕に対し、通常は左打席のはずが、右打席に入った。カウント２―２からの高めに外れるスライダーをひっかけたが、ボテボテの打球が三塁前に転がり、幸