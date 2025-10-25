千葉ロッテマリーンズは25日、佐藤都志也捕手（27）に今月11日に第1子の長男が誕生したと発表した。佐藤は球団を通じて「まずは母子ともに健康で安心しています。より一層、身が引き締まる思いです！また、少しだけ子育てをしたのですが世界のお母さん、お父さんには頭が上がりません。改めてすごいと感じました。新米パパとして、頑張らせていただきます」とコメントを寄せた。23年1月に大学時代の共通の友人の紹介で知り合