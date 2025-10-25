「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２４日、トロント）ドジャースが二回、キケ・ヘルナンデス内野手の中前適時打で先制した。さすがの勝負強さを見せつけた。先頭のスミスが四球を選んで出塁。続くテオスカー・ヘルナンデスは遊ゴロで走者を進めることはできなかったが、マンシーが左前にチーム初安打を放って好機を広げた。ここで打席にはポストシーズン男のキケ。ドジャースのＰＳでは８６試合