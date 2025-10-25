「家に帰らずに済んだおかげで仕事に集中できて、（社会的に成功した）今の僕がいます」と語る吉田さん（仮名、57歳）（イラスト：堀江篤史）結婚も就職も一人（一社）と寿命や定年まで添い遂げることが珍しい時代になっている。離婚や退職は失敗ではなく新たなスタートだと思えばいい。今後、離婚経験者に「バツイチ」などと×を付けて呼ぶことが不適切になっていくかもしれない。バツ2ではなくマル3の経歴を持つのが、大手小売業