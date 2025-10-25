「黄金縷-香港故宮文化博物館蔵古代金器展」が22日、北京市の首都博物館で開幕した。中国新聞網が伝えた。香港故宮文化博物館が所蔵する170点（セット）以上の貴重な金器の逸品が展示され、中国黄金工芸の成果が全面的に展示された。首都博物館と香港故宮文化博物館の共催による同展は2026年3月1日まで開催され、無料で一般公開される。（提供/人民網日本語版・編集/KM）