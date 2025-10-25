元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が25日までに自身のインスタグラムを更新。元NMBでタレントの渋谷凪咲（29）とのランチショットを披露した。「おひさし凪ちゃん」と書き出すと、飲食店でサラダを手にした自身と、渋谷が笑顔を見せるショットをアップ。「ランチして、ショッピングしていっぱい喋って、いっぱい笑って外は雨でも、心は快晴な日でした」とつづった。山本の投稿に、フォロワーからは「可